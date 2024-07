Milano, 29 lug. (LaPresse) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso durante una telefonata con il suo omologo francese Emmanuel Macron grande preoccupazione per l’escalation al confine tra Israele e Libano e ha messo in guardia sulle conseguenze e i risultati di qualsiasi aggressione contro il Libano. “Se il regime sionista attacca il Libano, commetterà un grosso errore che avrà pesanti conseguenze per loro”, ha affermato, come riporta l’agenzia Irna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata