Milano, 29 lug. (LaPresse) – Hamas afferma che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta temporeggiando su un accordo di tregua nella Striscia di Gaza per porre nuove condizioni e richieste alla proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. In una nota, il gruppo palestinese denuncia come Netanyahu stia temporeggiando e sia tornato alla strategia di “elusione del raggiungimento di un accordo stabilendo nuove condizioni”. Lo riporta Al Jazeera.

