Milano, 29 lug. (LaPresse) – Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato un’epidemia di poliomielite nell’enclave assediata e bombardata. In una dichiarazione su Telegram, ha sottolineato che la situazione “rappresenta una minaccia per la salute dei residenti di Gaza e dei Paesi limitrofi” e l’ha definita una “battuta d’arresto” per il programma globale di eradicazione della polio, incolpando l’offensiva militare israeliana della situazione. Lo riporta Al Jazeera. Il ministero ha chiesto un “intervento immediato per porre fine all’aggressione e trovare soluzioni radicali” ai problemi di mancanza di acqua potabile e di igiene personale, di reti fognarie danneggiate e di rimozione di tonnellate di spazzatura e rifiuti solidi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata