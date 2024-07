Roma, 26 lug. (LaPresse) – “L’autonomia non è un dogma di fede è una riforma voluta dalla sinistra, nel 2001, con la riforma che c’è stata, voluta fortemente anche dalla Regione Emilia Romagna e quindi ora vigiliamo affinché venga ben applicata. Dire vigilare non vuol dire mettersi di traverso. Significa fare le cose fatte bene. Che poi ci siano preoccupazioni in alcune regioni del Sud io lo comprendo perché, girando l’Italia, sento quello che si dice. Ma questo non significa non volere l’autonomia differenziata, significa soltanto voler fare bene una riforma perché possa essere a vantaggio di ogni cittadino italiano”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un convegno alla Camera sul ‘Contributo delle bioenergie all’indipendenza energetica’, organizzato dal Dipartimento energia di Forza Italia.

