Milano, 24 lug. (LaPresse) – Il messaggio del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sulla disponibilità ad avviare negoziati con la Russia è in linea con la posizione di Mosca. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. “Voi e io sappiamo da notizie provenienti da Pechino che tale dichiarazione è stata fatta durante l’incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Il messaggio è in sintonia con la nostra posizione”, ha detto Peskov ai giornalisti, sottolineando che Mosca attende però di avere ulteriori dettagli sulla questione.

