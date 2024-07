Milano, 19 lug. (LaPresse) – Nuovamente fermo l’indice Ftse Mib sul sito di Borsa Italiana, che risulta non più aggiornato dalle 10:26. Sul sito appare il messaggio “a causa di un problema tecnico del sito internet le schede degli strumenti potrebbero non essere aggiornate in real time, è possibile consultare i dati sul sito Live di Euronext. Si precisa che la negoziazione è regolare su tutti i mercati”. In precedenza Borsa Italiana aveva diffuso una nota secondo cui “la corretta diffusione dell’indice Ftse Mib è stata ripristinata”.

