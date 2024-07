Roma, 16 lug. (LaPresse) – E’ prematuro ipotizzare una futura mediazione di Donald Trump sulla guerra in Ucraina laddove dovesse venire rieletto presidente degli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “In questo momento ci sono molte speculazioni su chi sia pronto per cosa e su chi aderirà a quali posizioni”, ha spiegato. Trump – ha aggiunto – è “un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, a partire da ieri aspettiamo l’esito delle elezioni, gli elettori americani decideranno il proprio futuro, questa è la loro preoccupazione, non la nostra”.

