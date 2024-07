Roma, 12 lug. (LaPresse) – “Il Dsa è disinformazione”. Così il patron di X Elon Musk replica sulla stessa piattaforma al post con cui la vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile della politica della concorrenza, Margrethe Vestager aveva annunciato le conclusioni preliminari ai sensi del Digital Services Act secondo cui X non sarebbe conforme al regolamento “in aree chiave di trasparenza, utilizzando dark pattern e quindi fuorviando gli utenti, non fornendo un repository di annunci adeguato e bloccando l’accesso ai dati per i ricercatori”.

