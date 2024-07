Roma, 12 lug. (LaPresse) – Il Cremlino ha smentito il presunto complotto russo per uccidere il ceo di Rheinmetall, Armin Papperger, di cui aveva scritto la Cnn. Lo riporta la Tass, citando il portavoce della sede presidenziale russa, Dmitry Peskov. “È molto difficile per noi commentare i resoconti dei vari media che non contengono alcuna argomentazione seria”, ha commentato Peskov. “Tutto questo è presentato nello stile di un’altra fake news – ha aggiunto – È impossibile prendere sul serio tali notizie”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata