Roma, 12 lug. (LaPresse) – Giacomo Bozzoli, in cella da ieri nel carcere di Canton Mombello, nel Bresciano, vorrebbe vedere il figlio di 9 anni e ha chiesto informazioni su come fare per poterlo incontrare al più presto. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il 39enne, condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario Bozzoli, si trova rinchiuso in una cella singola, e viene sorvegliato a vista dagli agenti per evitare atti autolesionistici. È ipotizzabile un trasferimento a breve in un altro carcere, verosimilmente quello milanese di Opera.

