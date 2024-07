Roma, 11 lug. (LaPresse) – Parte dei donatori democratici starebbe congelando i fondi per la campagna elettorale di Joe Biden sull’onda delle preoccupazioni sulle sue reali possibilità di essere rieletto. Lo riporta la Cnn, citando uno stratega del partito democratico. “Tutto è congelato perché nessuno sa cosa succederà. Tutti sono in modalità di attesa”, ha affermato, sottolineando che i donatori in questo momento sono concentrati su ciò che Biden sta facendo, comprese le interviste e la conferenza stampa di oggi. I donatori, che spesso operano dietro le quinte, secondo alcune fonti sarebbero sempre più inquieti sulla candidatura di Biden alla luce della sua esitante performance durante il primo duello tv con Donald Trump. “Le donazioni più ingenti hanno subito un notevole rallentamento dopo il dibattito”, ha spiegato alla Cnn un fundraiser democratico. Quelle di piccolo importo, ha aggiunto, procedono a ritmo sostenuto ma la campagna elettorale – ha avvertito – è troppo grande per poter vivere solo di queste.

