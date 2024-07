Roma, 11 lug. (LaPresse) – Israele continuerà la sua guerra contro Hamas “finché non raggiungerà tutti gli obiettivi”. Lo ha assicurato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la cerimonia di laurea della scuola ufficiali delle forze israeliane di difesa (Idf). Lo riporta The Times of Israel. “C’è chi si chiede per quanto tempo continuerà la campagna – ha proseguito Netanyahu – Dico due parole: Fino alla vittoria. Fino alla vittoria, anche se ci vorrà del tempo”. Il leader di Tel Aviv ha quindi ricordato gli obiettivi della guerra: “L’eliminazione del governo di Hamas nella Striscia di Gaza, il ritorno di tutti i nostri ostaggi a casa, il contrasto a qualsiasi futura minaccia a Israele da Gaza” e il ritorno degli israeliani sfollati nelle loro case nel sud e nel nord. L’intervento di Netanyahu arriva mentre sono ripresi i negoziati per raggiungere un accordo di tregua e per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora prigionieri di Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata