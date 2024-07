La coppia sarebbe stata colpita sulla rampa di uscita del Grande Raccordo Anulare

Due motociclisti della polizia locale di Roma Capitale, del X gruppo Mare sono stati speronati sulla rampa di uscita del grande raccordo anulare di Roma. Gli agenti, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, stavano inseguendo una Peugeot 406 blu con targa francese, quando sono stati speronati e fatti cadere. A bordo della macchina in fuga c’erano, secondo chi indaga, alcuni cittadini di etnia rom. I due agenti sono stati trasportati in ospedale dal 118 in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata