Milano, 9 lug. (LaPresse) – Fonti mediche hanno riferito all’agenzia palestinese Wafa che attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso 50 civili palestinesi e ne hanno feriti 130 nelle ultime 24 ore in “massacri contro 3 famiglie”. Migliaia di vittime sono ancora sotto le macerie e sulle strade, dove le ambulanze e le squadre della protezione civile non possono raggiungerle. Il bilancio dei palestinesi uccisi dall’inizio della guerra sale così a 38.243, mentre i feriti sono in totale 88.033.

