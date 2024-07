Milano, 8 lug. (LaPresse) – “Esultanza nelle strade di comunisti e centri sociali, di filo-islamici e anti-semiti, teppisti che attaccano a sassate la Polizia in diverse città, caos in Parlamento. Questa la prima notte dopo le elezioni in Francia, con l’ammucchiata ‘tutti contro la Le Pen’ costruita da Macron che vince le elezioni ma non ha i numeri per governare”. Lo scrive in un post su Instagram il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

