Milano, 8 lug. (LaPresse) – Gli effetti del voto in Francia e nel Regno Unito in Italia? “Credo che non cambi nulla. Dal punto di vista dei consensi non vedo proprio come ci possa essere un’influenza in Italia. La stragrande maggioranza degli italiani si occupa di politica occasionalmente: una o due volte alla settimana pensa alla politica italiana, immaginiamo quella d’oltralpe. Sono più gli effetti secondari e collaterali che poi possono avere un’influenza ma non c’è un’influenza diretta”. Così a LaPresse Carlo Buttaroni, presidente dell’istituto di ricerca Tecnè. “Se avesse vinto il partito di Marine Le Pen in Francia sarebbe cambiata un po’, non tanto la politica anche in Italia. E questo avrebbe avuto degli effetti, ma non c’è un rapporto diretto. La mancata vittoria di Le Pen in Francia non ha un effetto diretto in Italia. Così come la vittoria dei laburisti nel Regno Unito non ha un effetto diretto in Italia”, ha aggiunto.

