Milano, 5 lug. (LaPresse) – Al Parlamento europeo “c’è un’iniziativa fatta dagli ungheresi, dagli austriaci, dai cechi a cui oggi hanno aderito gli spagnoli con l’interesse”, fra gli altri, “degli olandesi e dei portoghesi, i ‘Patrioti per l’Europa’. Noi stiamo seriamente prendendo in considerazione la possibilità di far parte di quello che può essere il terzo gruppo del Parlamento europeo”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al Forum in Masseria in corso a Manduria (Taranto).

