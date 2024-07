Milano, 5 lug. (LaPresse) – “L’Europa ha bisogno di pace, è la cosa più importante”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban, in visita a Mosca, incontrando il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia Tass. “L’Ungheria ritiene che garantire la pace in Europa sia il suo compito principale durante la sua presidenza del Consiglio dell’Ue, ha aggiunto Orban durante una conferenza stampa congiunta. Il premier ungherese ha assicurato che continuerà a impegnarsi per risolvere il conflitto.

