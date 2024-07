Roma, 5 lug. (LaPresse) – Keir Starmer dovrebbe formare entro oggi il nuovo governo britannico. Lo ha detto Pat McFadden, responsabile della campagna nazionale del partito laburista, al programma Today della Bbc. Lo riporta il Guardian. “Keir Starmer si metterà a nominare il suo governoo, cosa che ci aspettiamo di fare entro la fine della giornata. Di sicuro l’intero governo. Il governo si riunirà domani. E dovrà assegnare rapidamente quelle responsabilità, dare al suo nuovo governo gli ordini di marcia e poi ci sono grandi eventi internazionali in arrivo”, ha spiegato. “La prossima settimana avremo un summit della Nato. Sarà il suo primo momento sulla scena internazionale. E mentre lo fa, vorrà che il suo nuovo governo si metta all’opera abbastanza in fretta”. Starmer dovrebbe incontrare re Carlo III prima di pranzo e dovrebbe pronunciare un discorso alla nazione in qualità di premier intorno alle 12.20 da Downing Street.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata