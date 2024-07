Roma, 5 lug. (LaPresse) – “Non mettiamo veti ma non intendiamo subirne. Il tempo dei veti è finito, le elezioni lo hanno dimostrato. Il metodo non è quello di partire da formule politiciste. Non si tratta di erigere insieme un muro ideologico contro la destra, o come in Francia di una convergenza dettata dalla contingenza e circoscritta al secondo turno. Il lavoro di tessitura dell’alternativa va fatto sui per molto prima che sui contro. Sui temi possiamo unire le forze e trovare ampie convergenza con le altre forze di opposizione. Così la segretaria del Pd Elly Schlein aprendo la direzione nazionale dem. “Ci mettiamo al servizio di questa prospettiva senza velleità egemoniche e senza abiure. Alle altre forze di opposizioni dico vediamoci più spesso, facciamo lavorare insieme la nostra gente”, aggiunge.

