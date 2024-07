Roma, 4 lug. (LaPresse) – Durante il grande attacco di oggi contro il nord di Israele i miliziani di Hezbollah hanno lanciato 16 razzi e 15 droni. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Molti droni, spiega l’Idf, sono stati abbattuti. L’attacco, uno dei più massicci dell’ultimo periodo, è stato motivato da Hezbollah come una risposta per l’uccisione, da parte delle forze israeliane, di Muhammad Nasser, comandante di tre divisioni nel sud del Libano.

