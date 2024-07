Washington (Usa), 3 lug. (LaPresse) – Anche la Cnn, confermando la notizia pubblicata dal New York Times, riferisce che il presidente Joe Biden parlando in privato con uno dei suoi alleati più stretti ha riconosciuto che i prossimi giorni saranno cruciali per capire se è ancora in grado di salvare la sua candidatura. In caso di esito negativo, ha riferito la fonte della Cnn, Biden sarebbe disposto ad accettare che le cose “non stanno funzionando”. Il presidente “capisce il momento. Ha gli occhi aperti”, ha riferito la fonte. “I sondaggi sono in caduta, la raccolta fondi si sta fermando e le interviste non stanno andando bene. Non è ignaro”, ha aggiunto.

