Bruxelles, 3 lug. (LaPresse) – “Tuttavia, i gruppi di maggioranza nel Parlamento europeo hanno potenti leve per coinvolgere i critici dei loro accordi segreti a Bruxelles tramite incarichi e finanze. Il BSW ha sempre escluso di unirsi al gruppo di sinistra THE LEFT di propria iniziativa, anche se numerosi partiti di THE LEFT avevano desiderato che ci unissimo a quel gruppo. È quindi completamente sbagliato affermare che siamo stati respinti”, precisa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata