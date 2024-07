Roma, 3 lug. (LaPresse) – E’ due feriti gravi il bilancio di un presunto attacco con coltello in un centro commerciale di Karmiel, nella regione israeliana della Galilea. Lo riporta The Times of Israel, citando la polizia e il servizio di emergenza Magen David Adom. L’assalitore, affermano gli agenti, sarebbe stato ucciso. Le telecamere della videosorveglianza mostrano il momento nel quale una delle vittime viene aggredita prima che i poliziotti aprano il fuoco contro il presunto terrorista. Uno dei feriti è in gravi condizioni, mentre l’altro ha riportato gravi ferite. Si indaga per terrorismo. L’identità dell’accoltellatore non è stata ancora resa nota.

