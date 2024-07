Milano, 2 lug. (LaPresse) – “Ho chiesto al signor Presidente di pensare se sia possibile procedere in modo leggermente diverso. Fare una pausa. Fermare il fuoco per poi continuare e avviare i negoziati”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban incontrando a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Orban ha aggiunto che un cessate il fuoco potrebbe accelerare il ritmo di questi colloqui. “L’ho detto al presidente e gli sono grato per la sua franca opinione su questo tema”, ha precisato il primo ministro ungherese. Lo riportano i media ucraini.

