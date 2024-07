Lucknow (India), 2 lug. (LaPresse/AP) – Salgono ad almeno 60 i morti nella calca scoppiata a un raduno religioso in un villaggio del distretto di Hathras, nello Stato dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India. Il funzionario governativo Ashish Kumar ha affermato ad Associated Press che almeno 60 corpi senza vita hanno raggiunto le camere mortuarie del distretto. I media locali hanno riferito che la calca si è verificata mentre i partecipanti si affrettavano ad andarsene dopo un evento con un leader religioso di nome Bhole Baba. Secondo le prime notizie, oltre 15.000 persone si erano riunite per l’evento, che aveva il permesso di ospitarne circa 5.000. Una sopravvissuta, Jyoti, ha raccontato ai media locali: “Tutti avevano fretta di andarsene… Non c’era via d’uscita e le persone cadevano l’una sull’altra”.

