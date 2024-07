Madrid (Spagna), 1 lug. (LaPresse) – “Diamo il benvenuto alla nuova piattaforma patriottica” lanciata dal premier ungherese Viktor Orban, “siamo contenti se ci sono gruppi che lavorano per compiere obiettivi che condividiamo”. Lo ha detto il portavoce nazionale di Vox, José Antonio Fuster, rispondendo in un punto stampa alla domanda di LaPresse rispetto al rischio che ‘Patrioti per l’Europa’ di Orban possa attrarre partiti del gruppo Ecr, di cui fanno parte Vox e FdI, indebolendolo. Fuster ha affermato che la creazione di un nuovo gruppo non compromette l’unità delle destre. “Possiamo essere uniti anche con gruppi differenti”, ha sostenuto. Vox “durante questi cinque anni ha portato avanti il lavoro per l’alleanza dei partiti patriottici in Europa” e ne sono un esempio “il vertice di Madrid ed Europa Viva 24, dove si è dimostrato il lavoro costante, senza tregua, fatto da Vox per l’unità”, “anche con gruppi differenti possiamo unirci e lavoreremo per questo sempre”, ha rimarcato il portavoce, sottolineando poi che tutti i partiti sono in attesa di vedere il risultato del secondo turno delle elezioni legislative in Francia.

