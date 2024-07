Milano, 1 lug. (LaPresse) – “Un governo che libera coloro che hanno dato rifugio agli assassini del 7 ottobre e hanno contribuito a nascondere i nostri ostaggi ha commesso un errore operativo morale ed etico e quindi non è adatto a guidare la nostra guerra esistenziale e deve tornare a casa”. É quanto ha affermato il presidente del partito israeliano Unità Nazionale Benny Gantz, ex ministro del Gabinetto di guera, dopo la notizia del rilascio di 55 detenuti palestinesi, tra cui il direttore dell’ospedale di al-Shifa di Gaza City, Abu Salamiya. “Chiunque abbia preso la decisione ha mancato di giudizio e dovrebbe essere licenziato oggi”, ha aggiunto, come riporta il Times of Israel. “Signor Primo Ministro, se chiudete alcuni ministeri governativi, sono certo che si libereranno spazi e budget per le prigioni. Non potete continuare a fare la guerra in questo modo”, ha concluso, rivolgendosi direttamente a Benjamin Netanyahu, “è ora di fissare una data elettorale concordata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata