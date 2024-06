Milano, 29 giu. (LaPresse) – I prossimi giorni saranno “critici” per l’avanzamento dei colloqui tra Israele e Hamas per raggiungere un accordo su una tregua nella Striscia di Gaza. È quanto affermano fonti vicine alle trattative a Ynet. Gli Stati Uniti e i mediatori dovrebbero esercitare “molta pressione” su Hamas e cercheranno di farlo per ottenere una risposta positiva dal leader del gruppo palestinese Sinwar, hanno aggiunto le fonti. Tuttavia, chiariscono che “nessuno sa cosa risponderà Sinwar”.

