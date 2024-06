Milano, 29 giu. (LaPresse) – Il segretario generale aggiunto della Lega araba, Hossam Zaki, afferma che l’organizzazione ha smesso di riferirsi a Hezbollah come a una “organizzazione terroristica”. In una dichiarazione televisiva sul canale egiziano Al-Qahera News, il giorno dopo aver concluso la sua visita a Beirut, Zaki ha affermato: “Gli stati membri della lega hanno concordato che l’etichetta di Hezbollah come organizzazione terroristica non dovrebbe più essere utilizzata”.

