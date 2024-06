Roma, 28 giu. (LaPresse) – Dopo aver preso visione delle bozze dei palinsesti autunnali che verranno presentati il 19 luglio, stamattina il cda della Rai discute e vota il trasferimento della sede di Viale Mazzini in un’altra zona della capitale (un palazzo in zona Eur sembra il più accreditato), come risulta a LaPresse. Un aspetto rilevante previsto dal piano industriale che mette in risalto la riqualificazione del quartier generale della Rai a Viale Mazzini. Dal 2025 al 2027 l’edificio sarà sottoposto a una ristrutturazione completa per renderlo sostenibile e green. Durante questo periodo migliaia di dipendenti saranno temporaneamente trasferiti in altre sedi a Roma.

