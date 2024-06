Washington (Usa), 26 giu. (LaPresse) – La Corte Suprema sembra orientata a consentire l’interruzione di gravidanza in casi di emergenza, quando la salute della donna è a rischio, in un caso che riguarda l’Idaho. E’ quanto riporta Bloomberg che ha potuto visionare una copia dell’opinione dei nove giudici, pubblicata brevemente sul sito della Corte. Bloomberg afferma che il documento suggerisce che la Corte concluderà che non avrebbe dovuto essere coinvolta nel caso dell’Idaho così rapidamente e ripristinerà un’ordinanza del tribunale che aveva consentito agli ospedali dello Stato di eseguire aborti d’emergenza per proteggere la salute di una paziente incinta. Il documento è stato rapidamente rimosso. La Corte Suprema riconosce che un documento è stato pubblicato inavvertitamente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata