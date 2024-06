Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Aumenta il consumo di cocaina tra i giovani. Infatti, in seguito a un lungo periodo di consumi in diminuzione, a partire dal 2021 si registra un trend in crescita che, nel 2023, raggiunge valori superiori a quelli pre-pandemia. Quasi 54mila ragazzi tra i 15 e i 19 anni riferiscono di aver fatto uso di cocaina nel 2023, quota che, rispetto al totale della popolazione studentesca, sale in un anno dal 1,8% al 2,2%”. E’ quanto si legge nella Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia presentata stamani a Palazzo Chigi. “Aumenta anche la percentuale di studenti che hanno utilizzato la sostanza prima dei 14 anni – prosegue la relazione del Dipartimento per le Politiche Antidroga -. La penetrazione sul territorio è confermata dall’aumento nell’ultimo decennio delle segnalazioni per possesso di cocaina/crack a uso personale, che nel 2023 rappresentano il 19% del totale e coinvolgono principalmente consumatori over-30. Inoltre, le denunce per reati legati a cocaina/crack sono aumentate dell’8,6% rispetto al 2022, raggiungendo la percentuale più alta mai registrata (46%) per reati di produzione, traffico e detenzione”.

