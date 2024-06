Roma, 21 giu. (LaPresse) – La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, a modello 45, senza ipotesi di reato, relativo al violento litigio avvenuto venerdì, della scorsa settimana, in un ristorante all’Aventino tra il regista Paolo Virzì, la sua ex Micaela Ramazzotti, la figlia del regista e il personal trainer Claudio Pallitto, nuovo compagno dell’attrice. I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno depositato un’ informativa in procura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata