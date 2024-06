Roma, 21 giu. (LaPresse) – La prefettura di Latina ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno speciale per motivi di giustizia alla vedova di Satnam Singh, l’operaio agricolo di 31 anni, di nazionalità indiana, morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un’ azienda agricola dove lavorava in nero. Dopo l’incidente l’operaio è stato abbandonato in fin di vita davanti la sua abitazione dal datore di lavoro, indagato per omicidio colposo e lesioni e accusato di aver scaricato l’uomo a cui era stato tranciato un braccio da un macchinario per stendere la plastica per proteggere dalla grandine le piantine sul terreno.

