Roma, 20 giu. (LaPresse) – In estate gli F-16 dovrebbero volare sui cieli dell’Ucraina. Lo riporta il Guardian, citando Arnoud Stallmann, colonnello dell’aeronautica dei Paesi Bassi, tra le nazioni – assieme a Belgio, Danimarca e Norvegia – che si sono impegnate a fornire a Kiev 80 F-1 di fabbricazione statunitense. “Intorno a quest’estate, tutto si sta allineando”, ha affermato. Stallmann ha affermato che il regime di addestramento dei piloti e del personale di terra per utilizzare l’aereo non è stato semplice. “Non sono solo i piloti ad aver bisogno di addestramento; anche i tecnici e i manutentori necessitano di istruzioni approfondite. Stiamo fornendo una formazione di supporto completa per garantire che possano mantenere efficacemente l’aereo. Quindi tutto deve combaciare”, ha detto. Anche il ministro della Difesa olandese, Kajsa Ollongren, ha detto che le prime consegne di aerei all’Ucraina dovrebbero avvenire quest’estate, e ha respinto le critiche sui ritardi. “Capisco perfettamente la posizione ucraina, vogliono farlo il più velocemente possibile… Stiamo realizzando il progetto il più velocemente possibile, stiamo davvero ampliando le nostre capacità”, ha spiegato.

