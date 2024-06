Roma, 20 giu. (LaPresse) – Se Hezbollah non ferma i suoi attacchi contro il nord Israele gli Stati Uniti potrebbero appoggiare un’operazione limitata dello Stato ebraico in Libano. Questo l’avvertimento che sarebbe stato lanciato dall’inviato speciale americano Amos Hochstein parlando con i funzionari libanesi. Lo riporta Kan. Hochstein avrebbe detto che è necessaria una soluzione politica per allontanare Hezbollah dal confine tra Israele e il Libano, altrimenti Tel Aviv potrebbe lanciare un attacco limitato con l’appoggio di Washington.

