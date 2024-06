Milano, 20 giu. (LaPresse) – “Nelle ultime 24 ore, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno distrutto con successo due navi di superficie senza equipaggio Houthi, sostenute dall’Iran, nel Mar Rosso” e “una stazione di controllo a terra e un nodo di comando e controllo in un’area dello Yemen controllata dagli Houthi”. Lo riporta Centcom su X. “È stato stabilito che questi sistemi rappresentavano una minaccia imminente per le forze statunitensi, le forze della coalizione e le navi mercantili nella regione. Queste azioni – si sottolinea – sono state intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per le navi mercantili, degli Stati Uniti e della coalizione”.

