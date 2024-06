Trento, 20 giu. (LaPresse) – La sabbia del Sahara sulla Marmolada, a 3.343 metri di altezza. Dopo le abbondanti nevicate della settimana scorsa, con l’innalzamento delle temperature degli ultimi due giorni con il conseguente scioglimento delle nevi di giugno a Punta Penia sono evidenti le tracce rossastre della sabbia desertica portata dalle correnti. Lo ha documentato in un video Carlo Budel, gestore del rifugio in cima alla Regina delle Dolomiti. Permangono, secondo si apprende, le condizioni di massima prudenza per chi intraprende ascese su sentieri in quota e ferrate per la presenza di nevai che ancora ricoprono i cordini di sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata