Roma, 19 giu. (LaPresse) – “Tra mille incognite e dopo anni difficili, l’economia europea volta pagina, anche grazie alle nuove regole di bilancio”. Così il Commissario europeo Paolo Gentiloni in un videomessaggio inviato in occasione della relazione annuale dell’Upb, presentata al Senato, spiegando che il nuovo Patto di Stabilità “rafforza gli investimenti pubblici e le riforme e definisce un percorso credibile di riduzione del debito” facendo sì che i singoli Stati possano avere “autonome politiche di bilancio in un quadro comune”.

