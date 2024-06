Roma, 14 giu. (LaPresse) – In una dichiarazione rilasciata oggi, la principessa del Galles Kate ha detto che sta “facendo buoni progressi” nella sua lotta contro il cancro e che domani parteciperà a un evento pubblico. Lo riporta Sky News Uk. Nella dichiarazione, accompagnata da una foto, Kate parla di “giorni buoni” e di “giorni brutti”, nei quali “ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo”. Nei giorni in cui, invece, “mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po’ di lavoro da casa”, spiega. Kate ha confermato che domani parteciperà alla parata Trooping the Colour, che celebra il compleanno del re. Un portavoce di Buckingham Palace ha affermato che il re è “felicissimo che la principessa possa partecipare”. Resta inteso che la partecipazione di Kate all’evento non deve essere interpretata come un ritorno agli impegni pubblici. Kate stessa ha sottolineato di non essere “ancora fuori pericolo” e che di avere “ancora qualche mese” di terapie davanti. La principessa del Galles ha quindi espresso l’auspicio “di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma so anche che non sono ancora fuori dai guai”

