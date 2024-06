Bari, 13 giu. (LaPresse) – Tra gli “obiettivi della presidenza italiana” del G7 c’è quello di “valorizzare ciò che ci unisce, rafforzare la nostra collaborazione, dall’altra saper dialogare con tutti. Il G7 non è una fortezza chiusa in sé stessa, che deve magari difendersi da qualcuno, è una offerta di valori, che noi apriamo al mondo per avere come obiettivo uno sviluppo condiviso”. Così la premier Giorgia Meloni rivolgendosi ai leader della terra in apertura dei lavori del vertice a Borgo Egnazia, in Puglia.

