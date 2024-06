Roma, 13 giu. (LaPresse) – “Il presidente parla sempre di diritti umani in tutte le sue interazioni, sia con gli amici, che con gli avversari e nei prossimi due giorni non ci saranno cambiamenti”. Così il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha risposto ad una domanda sulla polemica della presunta cancellazione del diritto all’aborto dalla dichiarazione finale del G7 e se il tema dei diritti riproduttivi sarebbe stato sollevato nel suo bilaterale con la premier Giorgia Meloni. “Non so dire riguardo al punto specifico. Non ne ho sentito parlare riguardo alle discussioni sul comunicato”, ha detto Sullivan in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Ma, ha aggiunto, “dal punto di vista del presidente, il suo messaggio non cambia in funzione dell’interlocutore. E oggi non cambierà nulla al riguardo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata