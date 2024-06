Madrid (Spagna), 10 giu. (LaPresse) – “Il Psoe è diventato l’unica opzione di governo in grado di resistere all’ondata di estrema destra che sta attraversando l’Europa e la Spagna”. Lo ha affermato il premier spagnolo Pedro Sanchez su X commentando i risultati delle europee. “Continueremo a lavorare per consolidare un’Europa di progresso”, ha assicurato il leader, che si è congratulato con il Pp “per il risultato di queste elezioni” e anche con la capolista del Psoe Teresa Ribera, attuale vicepremier terza, e con i socialisti “per la straordinaria campagna elettorale e per i magnifici risultati ottenuti”.

