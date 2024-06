Roma, 10 giu. (LaPresse) – “FdI cresce in modo significativo” alle Europee, ma il dato positivo “riguarda nel complesso la maggioranza perché tutti i partiti che sostengono questo governo crescono, quindi voglio anche fare i miei complimenti a Forza Italia e alla Lega perché la maggioranza esce più forte e inevitabilmente anche più coesa”. Così la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, ospite di Rtl. “Abbiamo dimostrato ancora una volta che tutti i partiti del centrodestra possono crescere insieme – aggiunge -. Penso che questo rappresenti per noi uno sprone ad andare avanti, penso che gli italiani abbiano voluto dare un messaggio molto chiaro, e cioè che bisogna continuare questo lavoro, e intendo farlo con ancora maggiore determinazione perché il messaggio per me è molto chiaro”.

