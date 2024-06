Milano, 9 giu. (LaPresse) – Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane (Idf) ha confermato che gli ostaggi liberati ieri, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv, sono stati tenuti prigionieri da Abdullah Jamal, un agente di Hamas, nella casa della sua famiglia nel campo profughi di Nuseirat. È stato riferito che “questa è un’ulteriore prova che l’organizzazione terroristica Hamas utilizza la popolazione civile come scudo umano. Le forze di sicurezza continueranno ad agire in ogni modo possibile per restituire i rapiti”. In precedenza era stato riferito che Jamal “ha lavorato come fotografo per Al-Jazeera e ha pubblicato articoli in inglese su Palestine Cronaca”. Lo riporta Ynet.

