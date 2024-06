Milano, 9 giu. (LaPresse) – Abdullah Jamal, l’uomo che secondo l’esercito israeliano teneva prigionieri nel campo profughi di Nuseirat 3 degli ostaggi liberati ieri, “non proviene da Al-Jazeera, non ha mai lavorato per Al-Jazeera e non risulta che abbia lavorato per Al-Jazeera né ora né in passato”. Lo ha detto il capo ufficio di Al-Jazeera a Gerusalemme, Omar al-Walid. “Non lo conosciamo e tutte le voci che sono state diffuse sono vuote di contenuto e non sono affatto vere”, ha aggiunto, come riporta il Times of Israel.

