Milano, 9 giu. (LaPresse) – Poco prima delle 17.30, in via Molinetto a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, un uomo è andato a sbattere con lo scooter che stava guidando contro un muretto. Nell’impatto il conducente è deceduto mentre la donna che viaggiava con lui è rimasta illesa. Lo scooter è andato a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa, che hanno spento le fiamme, mentre il conducente e la passeggera sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem. Purtroppo il medico ha dovuto constatare la morte del conducente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata