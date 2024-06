Dubai (Emirati Arabi Uniti), 7 giu. (LaPresse/AP) – Almeno nove dipendenti yemeniti di diverse agenzie delle Nazioni Unite sarebbero stati arrestati dagli houthi in circostanze poco chiare. Gli arresti sono stati confermati all’Associated press da funzionari regionali che hanno parlato in condizioni di anonimato. Tra le persone finite in manette ci sarebbero dipendenti dell’agenzia Onu per i diritti umani, di quella per il programma di sviluppo, del Progamma alimentare mondiale (Pam) e un dipendente dell’inviato speciale. Sarebbe finita in manette anche la moglie di uno degli arrestati. E’ possibile che la stessa misura sia stata adottata anche nei confronti di persone che lavorano per gruppi di aiuto. Le Nazioni Unite, al momento, non hanno rilasciato alcun commento sulla vicenda.

