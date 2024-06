Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Capisco i toni da campagna elettorale di Salvini, dal suo punto di vista è giusto fare dichiarazioni come queste” perché “sta cercando di recuperare voti”. Così il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a ‘L’aria che tira’ (La7) replicando a Matteo Salvini che, riferendosi allo stesso Tajani, aveva affermato: “Chi divide il centrodestra, chi preferisce Macron a Le Pen, non fa un dispetto a Salvini ma fa un dispetto all’Italia”. “Io sono un patriota – ha aggiunto Tajani – sono figlio di un militare, ho fatto il militare, sono stato inquadrato in un reparto Nato. Ho sempre fatto il mio dovere, ho sempre cantato l’inno nazionale e non ho mai parlato di secessione. Non accetto lezioni da nessuno quando si parla di patria e di Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata